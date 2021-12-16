В центре Саратова тысячи жителей до вечера остались без воды

Сегодня, 16 декабря, без холодной воды остались тысячи жителей центра Саратова. Об этом рассказали в «КВС».

Для работ на Большой Казачьей, 100 ориентировочно до 6 вечера ограничили водоснабжение для жителей этой улицы от Рахова до Пугачева, а также для абонентов, живущих в домах на четной стороне Пугачева – от Большой Казачьей до Московской.

А для ремонта на Волжской, 17 примерно до 20 часов воду отключили у абонентов, живущих на улицах: Первомайская (от Радищева до Мичурина); Волжская; Радищева (от Первомайской до Волжской); Соборная (от Первомайской до пр. Котовского); Некрасова (от Первомайской до Котовского); Комсомольская (от Первомайской до Мичурина); Октябрьская (от Первомайской до Мичурина); Григорьева (от Соборной до Октябрьской).

В «КВС» уточнили, что для сброса воды на время работ открыли гидранты на Волжской, 3 и пересечении Григорьева с Октябрьской. Течи по этим адресам не являются авариями.

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