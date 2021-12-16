Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области упала до 352 человек за сутки

За прошедший день коронавирусом в Саратовской области заразились ещё 352 человека. Такие данные сегодня, 16 декабря, опубликовал региональный оперштаб.

Всего в области выявили 128 198 случаев. Выздоровели с начала пандемии 112 769 саратовцев, за сутки – 598 человек.

В стационарах остаются 1 649 ковидных больных, лечатся дома 9 148 жителей региона.

В Саратове нашли 175 новых случаев, в Энгельсском районе – 33, а в Балаковском – 21.

Среди заразившихся 16 детей до шести лет, 19 – от семи до 14-ти, 15 подростков – 15-19-ти и 111 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 68 пациентов. Бессимптомно переносит COVID-19 один саратовец.

Так, несмотря на стремительное распространение по миру нового штамма омикрон, в Саратовской области резко упала заболеваемость коронавирусом. Если несколько недель назад количество новых пациентов переваливало за 600, а семь дней назад прибавился 501 новый случай, то теперь же прирост ковидных пациентов снизился почти в два раза.

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