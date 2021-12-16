Минэконом увидел рост зарплат в Саратовской области почти на 10%

Работники лесхоза в Саратовской области обсуждают повышение зарплаты

Этот рост зафиксирован по итогам девяти месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

В Саратовской области вырос уровень зарплаты. За январь – сентябрь 2021 года жители региона стали зарабатывать на 9,5% больше, чем по итогам девяти месяцев 2020 года. Об этом заявили в министерстве экономического развития Саратовской области.

По итогам девяти месяцев средняя зарплата в регионе составила 35 853 рублей, подсчитали в министерстве.

Больше всего разбогатели работники в «области информации и связи» заработная плата выросла у них на 17,3%. Также значительно выше среднеобластного, по мнению чиновником минэконома, подросли доходы в «торговле оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов» - на 15,7%, в «предоставлении прочих видов услуг» - на 14,5%, «строительстве» - на 13,7%, «водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - на 13,5%, «обрабатывающих производствах» - на 13,4%.

Даже в постоянно критикуемом за низкие зарплаты «сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве» зарплаты повысились на 14,1%.

Только с августа про сентябрь 2021 года средняя зарплата в регионе увеличилась на 1,9% и составила 36 653 рублей.

По уровню зарплаты Саратовская область на восьмом месте из 14 регионов в ПФО, по темпам роста - на четвертом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.