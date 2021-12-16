Пять основных магистралей Ленинского района переданы из города в область

Дороги в Ленинском районе Саратова стали областными трассами

Областной бюджет взял на себя содержание нескольких транзитных дорог в Ленинском районе Саратова и в нескольких городах области. Постановление об этом подписал председатель правительства региона Роман Бусаргин.

Теперь статус областных дорог получили дороги в Саратове: Московское шоссе, улицы Шехурдина, Буровая, Панфилова, проспект 50 лет Октября.

Их общая протяжённость – около 25 км. Это уже четвёртый маршрут главных улиц Саратова, который передан на содержание региону.

Также за областной счет будут содержать транзитные улицы в городах Шиханы, Марксе, райцентре Турки. В область отошла также крупная 22-километровая автодорога «Вязовка – Сокур» в Татищевском районе.

В правительстве считают, что это позволит привести трассы в порядок и в дальнейшем содержать их на требуемом уровне.

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