Саратовской области на борьбу с коронавирусом и дороги дополнительно выделили 1,152 млрд рублей

По решению Правительства РФ, Государственной думы и Совета Федерации в Саратовскую область до конца 2021 года дополнительно направят 1 млрд 152 млн 911 тыс. рублей.

Такое решение приняла трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений. Об этом сообщил ТГ "Володин Саратов".

Из этих средств 809 млн 35 тыс. рублей пойдут на строительство и ремонт региональных и муниципальных дорог.

Еще 343 млн 875 тыс. рублей предназначены системе здравоохранения региона на борьбу с коронавирусом. Финансирование пойдет на ремонт и замену медицинского оборудования, организацию обеспечения кислородом, приобретение для медработников средств индивидуальной защиты.

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