Альпинист сорвался с крыши завода в Романовке и погиб

Возбуждено уголовное дело о гибели мужчины на рабочем месте Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Романовка Саратовской области возбуждено уголовное дело о гибели 33-летнего мужчины на рабочем месте.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, пострадавший трудился промышленным альпинистом и утром 13 ноября занимался ремонтом мягкой кровли на заводе по производству крупы.

В какой-то момент он сорвался с крыши на высоте четвертого этажа и погиб на месте, ударившись о бетонное покрытие. Медиков вызвал напарник.

Предварительно установлено, что мужчина был без страховки и не имел наряда-допуска на высотные работы.

Следователи проверяют все обстоятельства, изъята необходимая документация.

Пострадавший упал с высоты четвертого этажа Фото: СУ СКР по Саратовской области

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