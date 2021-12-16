В Озинках мужчина умер после застолья в заброшенном доме

Мужчины распивали алкоголь в заброшенном доме в Озинках
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В поселке Озинки Саратовской области СКР проверяет обстоятельства смерти 62-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, перед смертью мужчина распивал алкоголь с приятелем в заброшенном доме на улице Горького, где они поселились.
Утром 15 декабря собутыльник проснулся и увидел, что 62-летний мужчина мертв.
Следователи установили, что на голове погибшего, под волосами, имелись ссадины. Причину смерти должно определить судебно-медицинское исследование.
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