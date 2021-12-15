На входе в торговые центры Саратовской области отменили проверку QR-кодов

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Проверять QR-коды в Саратовской области будут теперь не на входе в торговые центры, а при посещении отдельных магазинов внутри него.

Сегодня внесены изменения в постановление правительства Саратовской области об ограничительных мероприятиях из-за коронавируса.

Решено изменить систему доступа в торгово-развлекательные центры и комплексы.

- Проверка наличия у посетителей QR-кода или медицинского отвода будет осуществляться непосредственно в самом магазине, объекте бытового обслуживания и пр. Это позволит избежать очередей на входе в ТЦ, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников. Кроме того, расположенные там объекты торговли смогут работать наравне с аналогичными организациями, расположенными в отдельно стоящих зданиях, - сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства области Роман Бусаргин.

При входе в продовольственные магазины, магазины, торгующие непродовольственными товарами первой необходимости, аптеки сертификат о вакцинации по-прежнему предоставлять не нужно.

Изменение начнет действовать с 16 декабря.

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