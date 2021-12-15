В Саратове сменился гендиректор филиала «Т Плюс»

Сергей Анташев

Новым директором филиала «Т Плюс» стал Сергей Анташев. Его представил 15 декабря губернатору Валерию Радаеву генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Губернатор воспользовался случаем и заявил о необходимость координации действий компании с другими службами в Саратове, Энгельсе и Балакове.

К примеру, Радаев указал на важность синхронизации ремонтных работ с дорожными, отметил качество благоустройства объектов после окончания ремонта, а также выполнение работ в обозначенные сроки и до наступления отопительного сезона. Деятельность компании и прежнего руководителя нередко вызывала нарекания со стороны руководства области и муниципалитетов.

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Справка КП:

Сергей Анташев родился в 1959 году. Окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», долгое время работал на муниципальной службе, в частности, в течение нескольких лет он занимал должности заместителя мэра Тольятти по городскому хозяйству и главы городского округа.

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