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Политика15 декабря 2021 14:23

В Саратове сменился гендиректор филиала «Т Плюс»

Компанию в Саратовской области возглавил бывший заммэра Тольятти
Источник:kp.ru
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Сергей Анташев

Сергей Анташев

Новым директором филиала «Т Плюс» стал Сергей Анташев. Его представил 15 декабря губернатору Валерию Радаеву генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Губернатор воспользовался случаем и заявил о необходимость координации действий компании с другими службами в Саратове, Энгельсе и Балакове.

К примеру, Радаев указал на важность синхронизации ремонтных работ с дорожными, отметил качество благоустройства объектов после окончания ремонта, а также выполнение работ в обозначенные сроки и до наступления отопительного сезона. Деятельность компании и прежнего руководителя нередко вызывала нарекания со стороны руководства области и муниципалитетов.

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Справка КП:

Сергей Анташев родился в 1959 году. Окончил Тольяттинский политехнический институт по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», долгое время работал на муниципальной службе, в частности, в течение нескольких лет он занимал должности заместителя мэра Тольятти по городскому хозяйству и главы городского округа.

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