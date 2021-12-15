Саратовцы не раскупили билеты на спектакль Михалкова

Сегодня, 15 декабря, в Саратове прошла встреча с Никитой Михалковым. Сегодня и завтра в театре драмы дадут спектакль «12».

- Гастроли нашего спектакля «12», который в этот раз мы привезем в Саратов, Волгоград и Астрахань – для нас большая радость, но и, конечно, не меньшая ответственность. Надеюсь, что зрители, посмотрев наш спектакль, вместе с нами смогут поразмышлять о том, что есть сострадание, свобода, помощь ближнему, ведь сегодня, как никогда людям так важны простые человеческие эмоции. В этом смысле театр ни с чем не сравним: он вовлекает в свою орбиту и объединяет, - сказал Михалков.

Оба сеанса пройдут в 7 вечера. На сегодня осталось 39 билетов из 224, на завтра – 102 из 288. Места в партере обойдутся в 10 тысяч рублей, а на последних рядах балкона можно уцепить за три.

Напомним, саратовского зрителя Михалков назвал «избалованным». По словам мэтра, это связано с «потрясающими театральными традициями».

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