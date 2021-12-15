Никита Михалков назвал саратовских зрителей избалованными

Никита Михалков оценил саратовских зрителей и театральную школу

Актер и режиссер Никита Михалков на пресс-конференции 15 декабря в Саратове отметил саратовские актерские традиции и рассказал, почему играть здесь спектакль «12» будет непросто.

- Эти гастроли для нас - серьезное испытание. Саратов - город с потрясающими театральными традициями, из вашего города вышло много талантливых актеров. И сегодня в спектакле «12» выступит выпускник саратовской театральной школы - Саша Ведменский, - рассказал Михалков.

Мэтр отметил, что играть в Саратове «придется на полную»

- Саратовские зрители избалованы, многое видели, поэтому играть мы будем на полную, как и всегда, - сказал Никита Михалков.

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