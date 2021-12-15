Делянку с коноплей нашли полицейские в подвале дома в Саратове

.

Незаконные сельскохозяйственные работы по выращиванию конопли проводил 63-летний житель Саратова прямо в подвале своего дома.

Парник, заботливо организованный ботаником-любителем, насчитывал 44 куста конопли, рядом нашли также необходимое для гидропоники оборудование и химикаты.

В УМВД по Саратову завели сразу два уголовных дела – о незаконной культивации наркосодержащих растений и о хранении наркотиков. Дело в том, что мужчины нашли также 30 грамм «готовой продукции». Сейчас подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. За свои посадки он может получить тюремный срок до 10 лет.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.