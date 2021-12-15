В финал конкурса «100 лучших товаров России» вышли 24 предприятия Саратовской области

Число саратовских участников Всероссийского Конкурса «100 лучших товаров России» от Саратовской области за три года выросло в семь раз. В 2021 году заявки подали 56 предприятий, а стали победителями регионального этапа и вышли в финал национального конкурса 24 организации. Эти цифры говорят о развитии промышленности и расширении ассортимента. Об этом заявил 15 декабря губернатор Валерий Радаев на награждении победителей регионального этапа конкурса.

- Хочу отметить, что среди победителей конкурса представлены все секторы региональной экономики. От пищевой и легкой промышленности до СВЧ-радиоэлектроники. … Вся продукция отвечает самым высоким стандартам, имеет большой спрос. В ее основе – не только мощные традиции, но и передовые наработки. … Могу заверить участников рынка, что здоровые амбиции всегда будут подкрепляться всесторонней поддержкой Правительства области, - сказал в своем выступлении Радаев.

В число победителей регионального этапа конкурса в этом году вошли:

1. ПАО «Саратовский НПЗ»

2. АО «Завод металлоконструкций»

3. ООО Электротехнический завод «ГЭКСАР»

4. ООО «Газпроммаш»

5. ООО «Саратоворгсинтез»

6. АО НПП «Алмаз»

7. ФГУП НПЦАП им. академика Пилюгина – «ПО «Корпус»

8. ООО «Спецдортехника»

9. ООО НИЦ Техноавтомат

10. ООО ПКФ «Энергосистемы»

11. ООО НПФ «Моссар»

12. ООО «ТОРЭКС»

13. ООО «БАФА»

14. Балаковский филиал АО «Апатит»

15. ООО «РЭМО-Технологии»

16. ООО Центр международного сотрудничества «Евразия»

17. Учебно-научно-производственный комплекс «Пищевик» СГАУ им. Вавилова

18. ООО «Саратовский молочный комбинат»

19. ИП Васильев Александр Юрьевич

20. ИП Андрушевская Альфия Исхаковна

21. ИП Печенников Владимир Геннадиевич

22. МУДО «Центр детского творчества» Ленинского района г. Саратова

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