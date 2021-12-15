В Саратове появилась «золотая» гречка по 185 рублей

Саратов онлайн

Сегодня, 15 декабря, горожанин обратил внимание на эту ситуацию в социальной сети.

Как пишет Александр Хоменко в группе «Саратов онлайн», в супермаркете одной из торговых сетей гречневая крупа от ООО «АФГ Националь» продается по 184 рубля и «щедрые» 99 копеек. Причём эта цена названа низкой и якобы выставлена со скидкой. Первоначальная составляла 194 рубля.

Стоит отметить, что в сети точно такую же гречку можно купить в два раза дешевле. Например, в онлайн магазине одного из российских банков она стоит 69,99 рублей.

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