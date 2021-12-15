Пенсионерка из Саратова отдала 1,8 миллиона по старой схеме мошенников, об этом сообщает ГУ МВД.

Преступление было совершено во Фрунзенском районе. В полицию обратилась 63-летняя женщина. Жертве обмана позвонил неизвестный, преставившийся сотрудником банка. Он рассказал, что мошенники оформили на нее кредит. «Сотрудник банка» посоветовал женщине перечислить все ее деньги на «безопасный» счет, а также для отмены кредита оформить аналогичный заем.

Пострадавшая скооперировалась со своим 66-летним мужем и перевела на указанный счет 767 700 рублей из своих сбережений, а также 1 072 000 рублей кредита. После этого мошенник отсоединился. Общая сумма ущерба составила 1 839 700 рублей.

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