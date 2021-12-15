Никита Михалков в Саратове

Никита Михалков привез в Саратов спектакль «12». Сегодня, 15 декабря, в пресс-центре ГТРК «Саратов» состоялась пресс-конференция, где рассказывали о «Больших гастролях» Центра театра и кино, которым руководит сам мэтр.

Народные артисты России Никита Михалков, Николай Бурляев и Сергей Степанченко, заслуженный артист России Владимир Долинский расскажут о своих творческих планах. В мероприятии участвуют заместитель председателя Правительства Саратовской области Роман Грибов и директор Саратовского государственного академического театра драмы имени Ивана Слонова В. Петренко.

Сам легендарный артист Никита Михалков стал ответственным за мероприятие. Показы спектакля «12» в Саратове пройдут 15 и 16 декабря, в 19:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.