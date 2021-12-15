Троллейбусы Саратов-Энгельс встали из-за аварии

Сегодня, 15 декабря, троллейбусы Саратов-Энгельс прекратили работу из-за аварии на пути, об этом сообщает группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 15:03 было прервано движение междугородних троллейбусов. Они встали около остановки «Школа имени Юрия Гагарина» на улице Лесозаводская и не идут в сторону завода «Тролза».

Причина сбоя – это автомобильная авария на пути движения общественного транспорта.

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