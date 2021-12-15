Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2021 12:16

Пропавший в Ершовском районе мужчина в сланцах замерз насмерть

Мужчина пропал 9 декабря
Дарья Васенина
Дарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Ориентировку опубликовали поисковики «Лиза Алерт»

Ориентировку опубликовали поисковики «Лиза Алерт»

Следователи Ершовского района Саратовской области начали доследственную проверку по факту обнаружения тела жителя села Марьевка. Сегодня, 15 декабря, подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 67-летний Владимир Пономаренко пропал 9 декабря. В тельняшке и сланцах он ушел из дома и не вернулся.

Сегодня следователи нашли тело во дворе одного из домов поселка. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная версия гибели – переохлаждение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатм проверки примут соответствующее решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.