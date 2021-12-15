Пропавший в Ершовском районе мужчина в сланцах замерз насмерть

Ориентировку опубликовали поисковики «Лиза Алерт»

Следователи Ершовского района Саратовской области начали доследственную проверку по факту обнаружения тела жителя села Марьевка. Сегодня, 15 декабря, подробности сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 67-летний Владимир Пономаренко пропал 9 декабря. В тельняшке и сланцах он ушел из дома и не вернулся.

Сегодня следователи нашли тело во дворе одного из домов поселка. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Предварительная версия гибели – переохлаждение.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатм проверки примут соответствующее решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.