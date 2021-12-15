Хлопок газа на улице Романтиков обрушил стенку в девятиэтажке

Сегодня, 15 декабря, в поселке Солнечный произошел хлопок газа, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Сообщение о ЧП поступило в 15:33 из девятиэтажной новостройки на улице Романтиков. На балконе седьмого этажа взорвался аэрозольный баллончик. В результате хлопка часть кирпичной кладки на стенке балкона обрушилась. Площадь повреждений составила 1 квадратный метр.

ЧП обошлось без пострадавших. Возгорания также не произошло.

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