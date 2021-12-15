Жителям погибающей «сталинки» на Лермонтова посоветовали обратиться в Правительство

Сталинка в Волжском районе

Жителям проблемной «сталинки» на Лермонтова посоветовали обратиться в Правительство. Администрация Волжского района прокомментировала ситуацию с разрушающимся зданием.

Статус памятника истории и культуры налагает на ремонтные работы в здании определенные ограничения, поэтому для решения проблем с ним придется обратиться в Управление по охране объектов культурного наследия при региональном правительстве. В таком случае государство обязуется предоставить им услуги по сохранению объекта культурного наследия.

Техническое здание на работы отправится региональному Фонду капитального ремонта для объявления электронных аукционов.

Напомним, саратовский общественник сообщил о том, что историческое здание находится в плачевном состоянии: у него течет крыша, сломано водоотведение, в плохом состоянии балконы.

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