Двое жителей Энгельса украли и сдали в чермет речные понтоны

Фото от очевидца

Вчера, 14 декабря, под Энгельсом задержали двух местных жителей, которые украли и сдали в пункт приема черного металла два речных понтона, об этом сообщает ГУ МВД региона.

Общий вес похищенного составил примерно 250 килограммов. При погрузке третьего понтона подозреваемых задержали на месте преступления.

Как утверждает один из свидетелей, задержанные проживают в Квасниковке. Они привязали трос к грузовому автомобилю, вытянули понтоны на берег и отвезли в приемку. За похищенное они получили около восьми тысяч рублей. Правоохранители возбудили дело о краже.

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