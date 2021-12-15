Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия15 декабря 2021 10:46

В Балаковском районе Toyota улетела с обледеневшей дороги

В аварии пострадала девушка
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 15 декабря, в Балаковском районе Саратовской области Toyota улетела со скользкой дороги и свалилась на пашню, об этом сообщает региональная автоинспекция.

Авария случилась около 10:6 на 298 километре трассы «Пугачев-Энгельс-Волгоград». 57-летний водитель автомобиля Toyota превысил скорость и автомобиль занесло на обледенелой дороге.

Машина упала в кювет и свалилась на пашню. В аварии пострадала 26-летняя девушка. Пострадавшая попала в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.