В Балаковском районе Toyota улетела с обледеневшей дороги

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 15 декабря, в Балаковском районе Саратовской области Toyota улетела со скользкой дороги и свалилась на пашню, об этом сообщает региональная автоинспекция.

Авария случилась около 10:6 на 298 километре трассы «Пугачев-Энгельс-Волгоград». 57-летний водитель автомобиля Toyota превысил скорость и автомобиль занесло на обледенелой дороге.

Машина упала в кювет и свалилась на пашню. В аварии пострадала 26-летняя девушка. Пострадавшая попала в больницу.

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