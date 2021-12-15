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Происшествия15 декабря 2021 10:34

Заключенные распространяют письмо с оценкой пыток в Саратовской области

Сломавшихся под прессингом назвали «гадами»
Наталия Калинина
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)

Заключенные распространяют письмо с оценкой пыток в Саратовской области.

Суть написанного сводится к тому, что унижать и глумиться над пострадавшими – это не «людское», ибо по-человечески им можно только сочувствовать. Осужденные просят не издеваться над теми, кто стал жертвой неправомерных действий тюремной администрации, и те понижать их в тюремной иерархии.

Тех же, кто сломался под прессингом и стал исполнять указания сотрудников ФСИН называют «гадами» и другими нелицеприятными эпитетами. Подлинность этого обращения подтвердила член ОНК Ева Меркачёва. Напомним, ранее правозащитница и саратовские общественники посетили колонию, где произошел скандал с пытками.

Фрагмент обращения заключенных

Фрагмент обращения заключенных

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