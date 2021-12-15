Фото: "Володин Саратов"
В Саратов прибыли еще 9 новых «Адмиралов», об этом сообщили в Телеграм-канале «Володин Саратов».
Транспорт, выпущенный на энгельсском заводе скоро окажется на улицах города.
В регион уже поступили 58 троллейбусов «Адмирал» из 70. Еще 12 должны прибыть до конца этого года. Модернизация транспортного парка происходит в рамках лизинговой программы при поддержке Вячеслава Володина.
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