Фото: "Володин Саратов"

В Саратов прибыли еще 9 новых «Адмиралов», об этом сообщили в Телеграм-канале «Володин Саратов».

Транспорт, выпущенный на энгельсском заводе скоро окажется на улицах города.

В регион уже поступили 58 троллейбусов «Адмирал» из 70. Еще 12 должны прибыть до конца этого года. Модернизация транспортного парка происходит в рамках лизинговой программы при поддержке Вячеслава Володина.

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