Дед Мороз уже едет к саратовцам

В Саратове Дед Мороз покажет специальную программу купившим билеты на его поезд. Об этом напоминает администрация региона.

18 декабря в 12:00 на вокзал Балаково прибудет сказочный поезд Деда Мороза. 19 декабря его встретят в Саратове.

Ретровагон с фотокупе, вагон-ресторан, где подаются северные блюда, и вагон-лавка с сувенирами и сладостями Русского Севера будут открыты для всех. А для тех, кто купил билеты предусмотрена специальная программа: игры и квесты. Дед Мороз выйдет к саратовцам на перрон.

В поезде продаются уникальные сувениры

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