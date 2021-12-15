В Ленинском районе без воды остались еще две улицы

Ремонт труб продолжается

Сегодня, 15 декабря, в Ленинском районе Саратова продолжаются отключения воды, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Охотная,7а, в районе пересечения с Лунной. Из-за ремонта труб до полуночи перекрыли воду по адресам Одесская, 3,3б,3д,7а,7а/1 и Лунная, от Дубовикова до Охотной.

Напомним, ранее в Ленинском районе была обнаружена течь на линии теплоснабжения. Десятки домов остались без отопления.

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