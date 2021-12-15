Теперь агрессора будут судить

В селе Арбузовка местный житель побил палкой главу администрации, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

Перед судом предстанет 59-летний житель села Арбузовка, который напал на главу одного из МО Ивантеевского района с палкой.

Инцидент произошел утром 23 сентября 2021 года. Глава администрации прибыл в село, чтобы пообщаться с подрядчиком по ремонту артезианской скважины и установке пожарного гидранта. Суета на месте проведения работ не понравилась местному жителю. 59-летний мужичина подошел к чиновнику, обматерил его, а затем ударил палкой несколько раз по ногам и плечу.

Уголовное дело на пожилого агрессора направлено в суд.

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