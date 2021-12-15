Житель Саратова остался без ванной из-за неисправной проводки

Сегодня, 15 декабря, житель Заводского района Саратова лишился ванной из-за неисправной проводки. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.
В 4:40 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме на ул. Лесопильной. Горели вещи в ванной комнате. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка. На тушение выезжали три пожарных расчета.
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