Житель Саратова остался без ванной из-за неисправной проводки

Сегодня, 15 декабря, житель Заводского района Саратова лишился ванной из-за неисправной проводки. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.

В 4:40 поступило сообщение о пожаре в частном деревянном доме на ул. Лесопильной. Горели вещи в ванной комнате. Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка. На тушение выезжали три пожарных расчета.

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