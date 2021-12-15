Под Саратовом мужчина был сбит «Ладой» и отлетел под КамАЗ

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 14 декабря, в Саратовском районе мужчина был сбит «Ладой», после чего отлетел под КамАЗ. О смертельном ДТП сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 7:55 на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». 30-летний мужчина на автомобиле LADA VESTA сбил 49-летнего мужчину, выскочившего на дорогу. От удара пострадавший отлетел на полосу встречного движения и попал под КАМАЗ-65115, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте.

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