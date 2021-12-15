Возбуждено уголовное дело о гибели подростка от упавшего с балкона льда

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове в суд направлено уголовное дело о гибели подростка от падения ледяной глыбы. Подсудимой будет выступать хозяйка квартиры, с балкона которой упал лед

ЧП произошло 23 января 2021 года на улице Азина. С дома №33 сорвалась глыба льда и снега и проломила голову проходившему внизу 12-летнему мальчику. Ребенок погиб на месте, медики смогли только констатировать его смерть.

Как рассказали в региональном СУ СК следователем установлено, что лед упал с самовольно установленного собственником квартиры козырька на балконе. Очищать его была обязана не УК, а владелица жилплощади.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности уже получило положительное заключение прокуратуры и передано в районный суд

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