В Саратовской области еще 12 человек скончались от коронавируса. Сегодня, 15 декабря, оперштаб предоставил последние данные по смертности от инфекции.
За прошедшие сутки скончались 12 человек: скончались восемь женщин и четверо мужчин в возрасте от 61 до 89 лет. Всего умер уже 4 871 житель региона.
Напомним, всего коронавирусом заразились 127 846 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 112 171 человек, за сутки — 607.
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