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Здоровье15 декабря 2021 8:45

В Саратовской области еще 12 человек скончались от коронавируса

Наталия Калинина
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В Саратовской области еще 12 человек скончались от коронавируса. Сегодня, 15 декабря, оперштаб предоставил последние данные по смертности от инфекции.

За прошедшие сутки скончались 12 человек: скончались восемь женщин и четверо мужчин в возрасте от 61 до 89 лет. Всего умер уже 4 871 житель региона.

Напомним, всего коронавирусом заразились 127 846 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 112 171 человек, за сутки — 607.

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