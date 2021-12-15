В Саратовской области еще 12 человек скончались от коронавируса. Сегодня, 15 декабря, оперштаб предоставил последние данные по смертности от инфекции.

За прошедшие сутки скончались 12 человек: скончались восемь женщин и четверо мужчин в возрасте от 61 до 89 лет. Всего умер уже 4 871 житель региона.

Напомним, всего коронавирусом заразились 127 846 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 112 171 человек, за сутки — 607.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.