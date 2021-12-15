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Общество15 декабря 2021 8:35

Десятки домов в Ленинском районе остались без отопления

Саратовцы будут мерзнуть до полуночи
Наталия Калинина
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Сегодня, 15 декабря, в Ленинском районе отключили отопление, об этом сообщают энергетики Саратовского филиала «Т Плюс». При плановом осмотре труб они обнаружили провал на улице Станционной. Есть подозрение на подтопление грунта.

Сейчас коммунальщики устанавливают масштаб необходимых работ, из-за этого до полуночи придется отключить отопление.

Адреса попавших в зону отключения домов размещены на портале https://teplo.energy/

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