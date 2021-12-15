Гололед и снегопады: Круглосуточное дежурство техники должно начаться на дорогах Саратовской области

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Изморозь и гололед, которые сковали сегодня Саратов, также осложнили дорожную ситуацию по всей области, как для водителей, так и пешеходов. При этом уже в ближайшее время в регионе ожидаются снегопады.

Председатель правительства области Роман Бусаргин заявил в своем телеграм-канале, что поэтому министерству дорожного хозяйства области поручено организовать круглосуточное дежурство дорожных служб и «держать на особом контроле состояние региональных и межмуниципальных трасс».

Для этого есть больше сотни единиц дорожной техники, уже сегодня 117 единиц работали на муниципальных трассах в районах, еще 85 машин вышли на чистку федеральных трасс.

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