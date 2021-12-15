Под Ершовым с утра сбили пенсионерку

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 14 декабря, с утра в Ершовском районе саратовской области сбили пенсионерку, об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 9:00 в селе Перекопное. На улице Лобачевых 39-летний мужчина на Hyundai SOLARIS не справился с управлением и сбил 64-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая с травмами была доставлена в медицинское учреждение.

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