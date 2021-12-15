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Общество15 декабря 2021 8:06

Туман и гололед собирают ДТП на улицах Саратова

Жителей города просят быть осторожнее
Наталия Калинина
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В Саратове выпал легкий снег

В Саратове выпал легкий снег

Сегодня, 15 декабря, погода в Саратове резко ухудшилась. Полноценного снегопада еще нет, но на дорогах уже образовались пробки в восемь баллов и происходят регулярные ДТП. Госавтоинспекция региона предупреждает об ответственности.

Пешеходов и водителей просят й быть крайне внимательными на дорогах. Напомним, на Вольском тракте сегодня насмерть сбили человека. Ранее в Октябрьском районе пострадала перебегавшая дорогу женщина. Лучше иметь на одежде светоотражающие элементы.

Дороги Саратовской области обрабатывают 117 единиц техники, о чем сообщил в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

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