Пожилую пациентку доставили в саратовскую областную больницу на самолете

Скрин из видео минздрава Саратовкой области

Вчера, 14 декабря, самолет санавиации доставил в областную больницу 61-летнюю жительницу Ровенского района. Видео с места в своём Instagram опубликовал минздрав Саратовской области.

Женщина находилась в тяжелом состоянии. Требовалось быстро и безопасно доставить пациентку в больницу.

- Помощь в небе оказывали: анестезиолог-реаниматолог Каретин Сергей Петрович и фельдшер отделения экстренной консультативной СМП Матвиенко Максим Геннадьевич, - уточняют чиновники.

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