Мужчина насмерть замерз в своем гараже в Ртищево

.

Мужчина в Ртищево 14 декабря пришел в свой гараж на улице Куйбышева и увидел в соседнем боксе бездыханное тело мужчины. Им оказался 42-летний владелец этого гаража. Сосед вызвал медиков и полицию.

Следователь СК провел осмотр тела погибшего и места происшествия – свидетельств насильственной смерти не обнаружено.

В региональном СУ СКР сообщили, что по предварительной версии, мужчина замерз насмерть – умер от переохлаждения. Точную причину смерти объявят после судебно-медицинского исследования.

Сейчас начата доследственная проверка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.