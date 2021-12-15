Мужчина насмерть замерз в своем гараже в Ртищево

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Мужчина в Ртищево 14 декабря пришел в свой гараж на улице Куйбышева и увидел в соседнем боксе бездыханное тело мужчины. Им оказался 42-летний владелец этого гаража. Сосед вызвал медиков и полицию.
Следователь СК провел осмотр тела погибшего и места происшествия – свидетельств насильственной смерти не обнаружено.
В региональном СУ СКР сообщили, что по предварительной версии, мужчина замерз насмерть – умер от переохлаждения. Точную причину смерти объявят после судебно-медицинского исследования.
Сейчас начата доследственная проверка.
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