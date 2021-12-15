В Ершовском районе пропал пожилой мужчина в сланцах и тельняшке

Ориентировку разместили в соцсети

В Ершовском районе пропал пожилой мужчина. Об этом сообщили волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

9 декабря 67-летния Владимир Пономаренко ушел из дома в селе Марьевка. С тех пор его никто не видел.

Поисковики сообщили приметы мужчины: рост 164 сантиметра, худощавое телосложение, седые короткие волосы. Владимир был одет в тельняшку в темную полоску, темное трико, на ногах у него были резиновые сланцы.

Если вы где-то видели Владимира, сообщите по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.