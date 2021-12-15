Депутаты Саратовской облдумы одобрили возможность премирования районов области за достижения

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В Саратовской областной думе внесли изменения в региональный закон «О межбюджетных отношениях в Саратовской области», добавив в него возможность премировать бюджеты районов.

Это возможность предложена правительством области для поощрения муниципальных образований, «в том числе за достижение наилучших значений показателей социальноэкономического развития и (или) лучшие практики деятельности органов местного самоуправления».

Распределение премий будет утверждается региональным законом об областном бюджете на очередной финансовый год до 15 февраля.

Кроме этого, законопроект предусматривает распределение областью иных межбюджетных трансфертов, а также софинансирования, в том числе, в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий местных органов власти, не урегулированных федеральными законами или законами области.

Против закона выступили представители КПРФ, которые заявили, что это возможность для скрытой коррупции, и вообще «не решает конкретных проблем».

Депутат Сергей Гладков отметил, что представители КПРФ не голосовали за бюджет, где предусмотрены средства на решение конкретных проблем, в том числе и детей сирот, и ремонт школ.

Большинством голосов депутаты поддержали изменения.

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