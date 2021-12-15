На Вольском тракте насмерть сбили мужчину

ГУ ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 15 декабря, на Вольском тракте в Саратове насмерть сбили мужчину, об этом сообщила Госавтоинспекция региона.

Авария произошла в 7:48 возле магазина сельхозтехники на Вольском тракте. 24-летний водитель автомобиля ВАЗ-21115 сбил перебегавшего дорогу мужчину. После этого пострадавший попал под ГАЗель.

От полученных травм пешеход скончался. Подробности инцидента устанавливаются.

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