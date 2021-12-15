Пенсионер из Саратова погиб при возгорании неисправной проводки

СУ СК по Саратовской области

Сегодня, 15 декабря, пенсионер в Ленинском районе Саратова погиб при возгорании неисправной проводки. О пожаре сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание произошло рано утром в пятиэтажном доме на 2-й Прокатной. Горела двухкомнатная квартира. После тушения там было обнаружено обгоревшее тело 84-летнего хозяина жилья.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправной проводки. Из дома пришлось эвакуировать 12 человек. На тушение выезжали три пожарных расчёта. СУ СК региона проводит проверку обстоятельств случившегося.

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