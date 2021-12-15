В Октябрьском районе сбили перебегавшую дорогу женщину

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 14 декабря, в Октябрьском районе Саратова сбили женщину. Пострадавшая в больнице.

Авария произошла в 22:40 напротив дома № 9 строение 1 по улице Политехническая. 32-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте, ее сбил автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого находился 26-летний молодой человек.

В результате ДТП пешеход женщина с травмами доставлена в больницу, о чем сообщает региональная автоинспекция.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.