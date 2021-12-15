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Происшествия15 декабря 2021 6:32

В Октябрьском районе сбили перебегавшую дорогу женщину

Пострадавшая в больнице
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 14 декабря, в Октябрьском районе Саратова сбили женщину. Пострадавшая в больнице.

Авария произошла в 22:40 напротив дома № 9 строение 1 по улице Политехническая. 32-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте, ее сбил автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого находился 26-летний молодой человек.

В результате ДТП пешеход женщина с травмами доставлена в больницу, о чем сообщает региональная автоинспекция.

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