В Октябрьском районе сбили перебегавшую дорогу женщину

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 14 декабря, в Октябрьском районе Саратова сбили женщину. Пострадавшая в больнице.
Авария произошла в 22:40 напротив дома № 9 строение 1 по улице Политехническая. 32-летняя женщина переходила проезжую часть в неустановленном месте, ее сбил автомобиль Hyundai Accent, за рулем которого находился 26-летний молодой человек.
В результате ДТП пешеход женщина с травмами доставлена в больницу, о чем сообщает региональная автоинспекция.
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