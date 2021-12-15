Сегодня, 15 декабря, в Саратове отключили воду возле Парка Победы, об этом пишет ООО «КВС».
Авария произошла по адресу улица 32-й Стрелковой дивизии, 115. Это частный сектор возле Парка Победы. На время ремонта прекращена подача для абонентов частного сектора по улице 32-й Стрелковой дивизии.
Завершить работы коммунальщики планируют к 20:00.
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