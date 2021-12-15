Сегодня, 15 декабря, в Саратове трамвай № 11 сошел с рельсов, об этом сообщает посвященная городскому электротранспорту группа ВКонаткте.
В 8:25 было прервано движение трамваев 11-го маршрута. Это случилось около остановки «улица Жуковского». Трамваи не ходили в сторону 6-го квартала. Причиной сбоя стал схода вагона. От 6-го квартала составы ходили только до улицы Осипова.
Спустя час, в 9:25 движение было восстановлено.
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