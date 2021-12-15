В Саратовской области еще 387 жителей заразились коронавирусом за сутки

Сегодня, 15 декабря, в Саратовской области зарегистрировано 387 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 127 846 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 112 171 человек, за сутки — 607. На В стационарах остаются 1 672 человека, на амбулаторном лечении находятся 10 967.
В Саратове зарегистрировано 183 новых случаев, в Энгельсском районе — 35, в Балаковском заразились еще 20 человек, в Балашовском — 19, в Пугачевском обнаружены 13 зараженных, в Петровском подтверждены девять случаев за сутки.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 14;
- 7-14 лет – 20;
- 15-19 лет – 13;
- 20-29 лет – 34;
- 30-39 лет – 62;
- 40-49 лет – 49;
- 50-59 лет – 62;
- старше 60 – 133.
С пневмонией поступили 70 человек, с простудой — 315, двое переносят заболевание бессимптомно.
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