В Саратове со снегом борются почти 150 машин

Сегодня, 15 декабря, улицы Саратова покрыло льдом и изморозью. На борьбу с непогодой вышли 148 спецмашин, об этом сообщил глава города Михаил Исаев.

- Коммунальные службы приступили к обработке территорий возле социальных объектов, тротуаров и магистралей. Ночью улицы убирали 154 машины, а днем их посыпают и чистят 148 единиц техники, - заявил градоначальник.

Горожан просят быть осторожнее на улицах, однако пока этому совету следовать не удается. Из-за многочисленных ДТП на дорогах с утра уже наступил транспортный коллапс.

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