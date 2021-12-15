Пробки в Ленинском районе

Сегодня, 15 декабря, в Саратове наступил «День жестянщика». Как сообщают «КП-Саратов» автолюбители на дорогах невозможно проехать: повсюду пробки и ДТП.

Сервис «Яндекс.Карты» показывает пробки в восемь баллов. Заблокировано движение на Тархова, Соколовой, подъезде к площади Ленина. Везде случились аварии.

Они повсюду!

Следует отметить, что это только начало. Хотя в Саратовскую область и пришла снежная погода, в областном центре полноценного снегопада пока не было. Так что автомобилистам стоит морально к нему готовиться.

Саратовцы, однако не унывают: по опросу КП две трети горожан ждут наступления снегопадов с энтузиазмом.

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