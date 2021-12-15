На ремонт дворов в Ленинском и Фрунзенском районах выделили 200 миллионов

Володин о ремонта дворов

В следующем году в Ленинском и Фрунзенском районах Саратова начнется масштабный ремонт дворов, об этом пишут в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов».

Эти районы станут пилотными по программе благоустройства дворовых территорий. На ремонт в Ленинском будет выделено 150 миллионов, а на ремонт во Фрунзенском – 50 миллионов.

Планы по двум районам – не единственные. В Октябрьском также займутся благоустройством набережной.

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