На ремонт дворов в Ленинском и Фрунзенском районах выделили 200 миллионов

Володин о ремонта дворов
В следующем году в Ленинском и Фрунзенском районах Саратова начнется масштабный ремонт дворов, об этом пишут в Телеграм-канале сторонников Спикера ГД «Володин Саратов».
Эти районы станут пилотными по программе благоустройства дворовых территорий. На ремонт в Ленинском будет выделено 150 миллионов, а на ремонт во Фрунзенском – 50 миллионов.
Планы по двум районам – не единственные. В Октябрьском также займутся благоустройством набережной.
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