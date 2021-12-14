Опрос КП в Телеграме

Две трети жителей Саратова с нетерпением ждут снегопад. На сегодня, 14 декабря, КП-Саратов подводит итоги опроса среди жителей города.

Опрос в Телеграме показал, что 68 процентов жителей Саратова хотят, чтобы поскорее прошел настоящий снегопад. Горожане ждут снежки, санки и новогоднее настроение. Всего 32 процента опрошенных против: пробки и грязь пугают их.

По результатам опроса в Инстаграме картина не изменилась: 67 процентов саратовцев ждут снегопады, а 33 – нет.

Между тем, в небесной канцелярии пожелания горожан пока не приняли к сведению: завтра, 15 декабря, снега в Саратове не будет. Разве что чуть-чуть.

Опрос КП в Инстаграме

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