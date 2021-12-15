В селе Балтайского района мужчина нашел свою мать мертвой

Трагедия произошла в селе Донгуз Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Донгуз Балтайского района Саратовской области мужчина пришел навестить свою 84-летнюю мать и обнаружил, что дом заперт изнутри. На стук женщина не отвечала, поэтому сельчанин забрался в помещение и увидел, что та мертва.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, смерть пожилой женщины констатировали приехавшие по вызову медики.

Следователи СК выяснили, что дом отапливался газовой колонкой. При этом на момент трагедии помещение было сильно перетоплено, а шибер дымохода — закрыт.

Предполагается, что причиной смерти могло стать отравление продуктами горения. Назначено судебно-медицинское исследование, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Женщина могла отравиться продуктами горения Фото: СУ СКР по Саратовской области

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